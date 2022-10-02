



Поддержки нет: в Госдуме РФ отозвали законопроект о помощи мобилизованным

Депутаты Госдумы РФ отозвали с рассмотрения законопроект, предлагающий несколько вариантов социальной и материальной поддержки мобилизованных.



Предполагается, что законопроект отправится на доработку, однако, официальных причин не называется.



Законопроект предлагал предоставить ряд пособий, как для детей мобилизованных, так и для их беременных жен, а также: освободить мобилизованных от имущественного налога, компенсировать половину стоимости ОСАГО и освободить мобилизованных от платы за присмотр и уход при получении их детьми дошкольного образования.