



Поддерживают ли европейцы санкции против РФ: результаты опроса

Большая часть европейцев, 72%, поддерживают антироссийские санкции.



Об этом свидетельствуют результаты нового опроса.



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70% европейцев согласны с необходимости оказания финансовой поддержки Украине. 87% согласны с предоставлением гуманитарной поддержки людям, пострадавшим от войны, а 83% респондентов считают важным принятие беженцев.



В свою очередь, около 60% опрошенных выступают за предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.

