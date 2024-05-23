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Поддерживают ли европейцы санкции против РФ: результаты опроса
23.05.2024 23:28 Алина Груднева

Поддерживают ли европейцы санкции против РФ: результаты опроса

Большая часть европейцев, 72%, поддерживают антироссийские санкции.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса.

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70% европейцев согласны с необходимости оказания финансовой поддержки Украине. 87% согласны с предоставлением гуманитарной поддержки людям, пострадавшим от войны, а 83% респондентов считают важным принятие беженцев.

В свою очередь, около 60% опрошенных выступают за предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. 
 

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