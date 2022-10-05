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Подарок на день рождения: Путин присвоил Кадырову звание
05.10.2022 20:17 Алина Груднева

Подарок на день рождения: Путин присвоил Кадырову звание

Президент России Владимир Путин присвоил главе Чечни звание генерал-полковника.

 
Об этом Рамзан Кадыров лично сообщил в Telegram.
 
Звание он получил в свой 46-й день рождения, 5 октября. Предыдущее звание генерал-лейтенанта он получил 28 марта.
 
По словам Кадырова, Путин лично позвонил ему с поздравлениями, назвав номер президентского указа – 709.
 
"Я безмерно благодарен нашему Верховному Главнокомандующему за высокую оценку моих заслуг! Это для меня большая честь. Я даю слово, что оправдаю оказанное доверие авансом", - сказал Кадыров.

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