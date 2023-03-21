



"Пора свергнуть диктатора". Под домом Эдельштейна проходит акция протеста

Вечером, 21 марта, около 300 протестующих против правовой реформы пришли на акцию протеста под дом председателя комитета по иностранным делам и обороне Юли Эдельштейна в Герцлии.



Они давят на члена "Ликуда", чтобы тот занял более жесткую позицию против плана.



Ранее Эдельштейн призывал коалицию приостановить законодательный процесс, чтобы облегчить переговоры с оппозицией. Он даже пропустил несколько голосований.



На плакатах были надписи: "пора свергнуть диктатора", "демократия или восстание".

