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"Пора свергнуть диктатора". Под домом Эдельштейна проходит акция протеста
21.03.2023 21:44 Алина Груднева

"Пора свергнуть диктатора". Под домом Эдельштейна проходит акция протеста

Вечером, 21 марта, около 300 протестующих против правовой реформы пришли на акцию протеста под дом председателя комитета по иностранным делам и обороне Юли Эдельштейна в Герцлии.

Они давят на члена "Ликуда", чтобы тот занял более жесткую позицию против плана.

Ранее Эдельштейн призывал коалицию приостановить законодательный процесс, чтобы облегчить переговоры с оппозицией. Он даже пропустил несколько голосований.

На плакатах были надписи: "пора свергнуть диктатора", "демократия или восстание".
 

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