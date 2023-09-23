



Почти половина истребителей F-35 оказались небоеспособными – отчет

После потери F-35B во время странной аварии вопрос боеспособности и обслуживания самолетов снова стал актуальным. Отчет Управления подотчетности правительства показал, что только 55% истребителей F-35 находятся в боеспособном состоянии. Об этом сообщает Breaking Defense.



Воздушные силы США столкнулись с низкой готовностью самолетов 5 поколения F-35 по нескольким причинам – дефицит запчастей, чрезмерная зависимость от подрядчиков, отсутствие складов с запчастями.



Оценка управления опубликована через несколько дней после потери F-35B Корпусом морской пехоты при странных обстоятельствах. Эта ситуация демонстрирует недостаток, на который уже давно жалуются военные – Воздушные силы слишком сильно зависят от главного производителя F-35 Lockheed Martin.



Поддержка боеспособности F-35 под руководством оборонной компании называют нежизнеспособной из-за слишком дорогой стоимости работ Lockheed Martin. Все эти факторы привели к тому, что только 55% истребителей готовы к выполнению задач. В то же время целевой показатель составляет 90% для F-35A и 85% для F-35B и С. Новые самолеты обычно имеют лучшие показатели боеготовности, но и они значительно ниже целевых показателей – в среднем 60%.



По состоянию на март 2023 года более 10 000 деталей ожидали ремонт из-за складских проблем. Пентагон не имеет доступа к некоторым техническим данным, что мешает производить ремонт собственными силами.



С момента создания F-35 было выпущено три варианта самолета – А, В и С, но постоянная модернизация и доработка привели к тому, что сейчас существует 14 разных версий самолета, что вызывает дополнительные сложности у техников.