



Почему Украина не разрывает дипломатические отношения с Беларусью

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не разрывает дипломатические отношения с Беларусью чтобы та не вступила в войну.



"Человек, который на сегодня имеет на территории Беларуси определенные полномочия, он так считает, он контролирует всю ситуацию. Вы хотите, чтобы мы на сегодня провоцировали ситуацию относительно определенных процессов на территории Беларуси? Я так не считаю", - рассказал он в интервью Радио Свобода.



По словам Данилова, власти делают все возможное для того, чтобы этого не произошло. Он отметил, на полигонах Беларуси сейчас находятся около 10 тысяч российских военных.



"Они им предоставляют такую возможность. Но еще раз подчеркну, что у нас никакого желания нет, чтобы Беларусь и белорусское войско вступало совместно с русскими на стороне России", - добавил секретарь СНБО.



При этом Данилов не пояснил, каким образом дипотношения могут удержать правителя Беларуси Александра Лукашенко от участия в войне.

Ранее Данилов сообщил, что РФ готовит план "земля в обмен на мир". Кремль через своих экспертов попытается убедить Украину отказаться от части земель в обмен на "мир".



Напомним, в воскресенье, 26 февраля, на белорусском военном аэродроме Мачулищи, расположенном в 12 километрах от Минска, произошли два взрыва, в результате которых повреждены российский военно-транспортный самолет.