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Победивший на выборах в Тайване Лай Циндэ дал обещание
13.01.2024 15:02 Алина Груднева

Победивший на выборах в Тайване Лай Циндэ дал обещание

Победивший на выборах главы Тайваня Лай Циндэ дал обещание избирателям.

Он объявил о своей приверженности защите от угроз и запугивания со стороны Китая.

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Циндэ также добавил, что собирается сохранить статус-кво в Тайваньском проливе. Он не заинтересован в конфронтации, потому хочет использовать диалог для деэскалации.

Лай Циндэ является действующим вице-президентом Тайваня и лидером правительственной партии ДПП. Он называет себя борцом за тайваньскую независимость и выступает против "воссоединения" в материковым Китаем.

"Мы не хотим быть врагами. Мы будем рады видеть на Тайване председателя КНР Си Цзиньпина и приготовим для него тайваньские деликатесы", - добавил он.

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