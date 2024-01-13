



Победивший на выборах в Тайване Лай Циндэ дал обещание

Победивший на выборах главы Тайваня Лай Циндэ дал обещание избирателям.



Он объявил о своей приверженности защите от угроз и запугивания со стороны Китая.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Циндэ также добавил, что собирается сохранить статус-кво в Тайваньском проливе. Он не заинтересован в конфронтации, потому хочет использовать диалог для деэскалации.



Лай Циндэ является действующим вице-президентом Тайваня и лидером правительственной партии ДПП. Он называет себя борцом за тайваньскую независимость и выступает против "воссоединения" в материковым Китаем.



"Мы не хотим быть врагами. Мы будем рады видеть на Тайване председателя КНР Си Цзиньпина и приготовим для него тайваньские деликатесы", - добавил он.