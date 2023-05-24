



Пнина Розенблюм хочет стать президентом Израиля



Пнина Розенблюм объявила в воскресенье в интервью каналу Кнессета, что она рассматривает возможность баллотироваться на пост президента и намерена вернуться в политику, так как в прошлом была членом Кнессета.



"Сегодня я собираюсь выйти в мир, завоевать мир, мне нужен покой на два года. В какой-то момент я думаю, что буду баллотироваться в Кнессет или в президенты, я еще не решила. На таком уровне я больше ориентируюсь на пост президента страны".



Розенблюм баллотировалась по независимому списку под названием "Пнина Розенблюм" на выборах в Кнессет 15-го созыва в 1999 году, но не преодолела порог. После этого она вступила в партию "Ликуд" и в 2005 году была избрана 39-й по списку.



Розенблюм была популярным лектором на академических и деловых экономических форумах и пришла в Кнессет после успешного ведения косметического бизнеса.