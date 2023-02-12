



План Левина по нейтрализации попытки объявить Нетаниягу недееспособным

Заместитель премьер-министра и министр юстиции Ярив Левин, сегодня утром атаковал решение БАГАЦа обязать юридического советника Гали Бахарав-Миара и премьер-министра Биньямина Нетаниягу дать ответ по вопросу признании его “недееспособным”.



Левин формулирует инициативу министров относительно “недееспособности”. В рамках инициативы попытка обсуждения импичмента премьеру "будет решительно отвергнута". Кроме того, Левин напоминает, что "ни одно юридическое лицо не имеет полномочий обсуждать подобное действие, и любое такое решение будет аннулированием результатов выборов, а значит, аннулированием израильской демократии". На данном этапе неизвестно, когда закон будет вынесен на заседание кабинета министров.



По данным журналиста Амита Сегаля, "Правительство примет декларативное решение о том, что обсуждение укреплений подобно военному перевороту".



В рамках предложения, подготовленного министром, написано, что вопрос о недееспособности - это "незаконная попытка сместить действующего премьер-министра, которая ничем не отличается от военного переворота". Люди из окружения Нетаниягу говорят, что юридического советника Гали Бахарав-Миара уже начала обсуждать вопрос об импичменте Нетаниягу, однако та поспешила решительно опровергнуть это. Министр транспорта Мири Регев прокомментировала решение Высшего суда справедливости перед заседанием кабинета и атаковала: "Петиция должна быть отозвана. Я призываю немедленно провести сегодня слушания с участием трех верховных судей и отозвать эту петицию. Не в полномочиях БАГАЦа рассматривать эту петицию, она незаконна и не в их полномочиях".



Регев также сказала: "При диктатуре они используют танки, чтобы свергнуть правительство. Здесь же в рамках какого-то юридического соглашения они хотят совершить переворот. Это реальность, которую мы не допустим, народ выбрал и высказал свое мнение. Мы не допустим этой петиции".



Левин, со своей стороны, заявил: “Группа юристов, не уважающих результаты выборов, сейчас работает над тем, чтобы совершить государственный переворот и объявить премьер-министра Биньямина Нетаниягу “недееспособным”. Неудивительно, что партнерами в этом шаге являются те же самые люди, которые возглавляют оппозицию правовой реформе. Левая организация, известная как Движение за качество правительства, юридический советник правительства и судья Верховного суда. Попытка сместить премьер-министра вопреки закону, попирая демократический выбор, ничем не отличается от переворота, совершенного с помощью танков. Намерение то же самое, и результат тот же самый. Мы не допустим этой попытки переворота, которая показывает, насколько необходима реформа судебной системы. Реформа, которая восстановит демократию и систему сдержек и противовесов между органами власти".

