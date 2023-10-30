



Писториус: “В Европе появилась угроза войны”

Борис Писториус, министр обороны ФРГ выступил с интервью на телеканале ZDF, где сказал, что “нам нужно привыкать к той мысли, что в Европе может вспыхнуть война”.



По словам политика, сначала нападение России на Украину, а затем нападение террористов на Израиль - все это может иметь последствия и для немецкого общества. Поэтому и общество, и Бундесвер должны быть к этому готовы.



В то же время Германия сделает все возможное, чтобы не допустить расширение конфликта на Ближнем Востоке.



Писториус отверг “слишком медленные реакции” немецкого правительства, заявив, что был создан не только Специальный фонд Бундесвера в размере 100 млрд евро, но также была изменена структура Бундесвера.



“Все, что было испорчено за 30 лет, невозможно исправить за 19 месяцев”. Однако по мнению министра, в конце десятилетия Германия окажется в качественно ином положении. “Быстрее, чем сейчас, не бывает”, - подчеркнул Писториус.



