



Писториус: Принимать Украину в НАТО надо с "холодной головой"

Решение о членстве Украины в НАТО не будет быстрым. Украина не может стать членом Альянса только из чувства солидарности. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус.



"Двери (Североатлантического альянса – ред.) немножко приоткрылись, однако сейчас не время, чтобы решать (вопрос вступления Украины в НАТО – ред.)", – заявил он в интервью телеканалу ZDF.



Министр обороны Германии подчеркнул, что решение о вступлении Украины в НАТО не может быть принято просто из чувства солидарности. Такое решение необходимо принимать "с холодной головой и горячим сердцем", но "никак не наоборот".



При этом Борис Писториус уточнил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО или ЕС на очередной встрече 21 апреля на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии подниматься не будет.



Как известно, 20 апреля Генеральный секретарь НАТО находился в Киеве с неанонсированным визитом. Йенс Столтенберг заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе страны-члены Альянса готовятся обсуждать вопрос членства Украины и гарантии безопасности для нее. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, высказал ожидания, что летом на саммите НАТО в Вильнюсе Украину все же официально пригласят стать членом Североатлантического альянса.