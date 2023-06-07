



Пионерская организация Северной Кореи передала армии ракетные установки

Во вторник пионерская организация в КНДР “Корейский детский союз” передала армии ракетную установку “Соньон" в честь годовщины основания организации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское информационное агентство KCNA.



На церемонии празднования 77-летия основания Союза во время передачи ракетной установки присутствовали ведущие представители руководящей рабочей партии Кореи. Как собирались средства на закупку ракетной установки, неизвестно.



Сообщается, что северокорейская пропаганда и власть в последнее время отмечают “угрозу безопасности поступающей извне страны”. В Пхеньяне считают, что безопасности КНДР угрожает политика США и Южной Кореи, а совместные учения южнокорейских и американских военных северокорейская пропаганда называет "репетицией перед вторжением".