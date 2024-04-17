



Пилот об отражении иранской атаки: Это было похоже на Top Gun и Звездные войны

Офицер, назвавшийся майором Джи, рассказал британской газете Telegraph, что в качестве офицера запаса он был вызван из дома в субботу, принял участие в миссии.



"Это действительно было совсем другое дело: сотни беспилотных летательных аппаратов и ракет в воздухе, которые перехватываются вокруг тебя, как в "Top Gun" и "Звездных войнах", бесконечные взрывы и перехваты, происходящие вокруг тебя", - рассказывает он газете.



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"Это была самая сложная миссия, которую я выполнял за 20 лет службы в ВВС, зная, что если цель будет пропущена, она может взорваться в Израиле", - говорит он.



Иран выпустил более 300 беспилотников и ракет, но 99% из них были перехвачены силами Израиля и стран-союзников.



"С одной стороны, это была очень агрессивная атака, скоординированная Ираном, которую, возможно, мы еще не видели в современной войне, но вы видите абсолютную защиту в действии", - говорит он.



"Ночью всегда сложнее найти и сбить эти цели. Они летят очень низко, и вы тоже летите низко, но не можете видеть землю", - добавляет он.



"Вы полагаетесь на датчики, но в некоторых случаях они находятся очень близко. Вы видите уличные фонари или другие предметы на земле очень близко от себя, и это очень неприятное ощущение. Но мы хорошо подготовлены к этому, и в этот раз мы доказали, что знаем, как выполнить эту работу", - говорит майор Джи.



