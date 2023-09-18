



Пиар Бандеры: Представитель РФ в суде ООН отрекся от заявлений Путина о геноциде

В Международном суде ООН в Гааге 18 сентября прошло первое слушание по делу “Украина против России” с участием представителя РФ. На этой неделе решается вопрос – может ли суд в принципе рассматривать это дело. Украина доказывает злоупотребление Россией конвенцией о геноциде для оправдания военной агрессии, приводя в качестве доказательств заявления Путина, Лаврова и других чиновников.



Представитель РФ в суде, посол по особым поручениям Геннадий Кузьмин призвал не считать юридически значимыми тогдашние заявления Путина, назвав их “заявлениями, не имеющими отношения к международному праву и конвенции о геноциде”.



“Россия начала “СВО” по ст. 51 Устава ООН (самооборона), это не имеет отношения к конвенции о геноциде”, – объяснил Кузьмин, сказав, что “заявления – это просто заявления”.



При этом сам Путин с первых дней войны оправдывал вторжение именно необходимостью “денацифицировать” Украину и защитить “людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима”.



Дезавуировав слова Путина, Кузьмин посвятил большую часть своего выступления доказательству того, что в Украине “укоренился нацизм”. Представитель РФ даже показал судьям презентацию на нескольких слайдах рассказа об “отцах украинского нацизма” – Бандере, Шухевиче и Мельнике.



“Какое отношение “украинский нацизм” имеет к предмету сегодняшнего спора – о юрисдикции Суда ООН – остаётся загадкой”, – недоумевает международный адвокат Сергей Голубок. “Это психиатрический вопрос. Он выступает прежде всего перед своим начальством. Такого пиара Бандера, конечно, при жизни не видел. Мощнейшая раскрутка из Москвы”.