



Петиция об исключении России из ООН набрала две трети нужных голосов

Петиция об исключении России из ООН набрала уже 200 тысяч голосов из 300 тысяч, необходимых для ее рассмотрения. Об этом сообщается на глобальной платформе для общественных кампаний Change.org.



Сообщается, что данная петиция может стать одной из наиболее подписываемых на этом ресурсе, если насобирает еще 100 тысяч голосов.



Движение "Прочь РФ из ООН!" отмечает, что Российская Федерация нелегитимно занимает свое место и в ООН, и среди постоянных членов Совета Безопасности.



"По нынешнему статусу в ООН Россия не является ни частью Совета Безопасности, ни членом ООН, ведь не прошла процедуру вступления в ООН согласно статье 4 Устава ООН. В нынешнем Уставе ООН говорится, что Советский Союз еще существует, а Россия вообще не упоминается", - утверждают авторы петиции.



По их мнению, лишении России права вето в Совбезе ООН восстановит мир и порядок в международном сообществе. Поддержать петицию можно по ссылке.



Отметим, на этой неделе Украина инициировала исключение России из Совбеза ООН и организации в целом.