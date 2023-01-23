



Песков: Указ Путина о мобилизации продолжает действовать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать - частично.



В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать ответ администрации президента на запрос депутата Псковского областного собрания Артура Гайдука, о том, что указ о частичной мобилизации продолжает действовать, сообщает "Интерфакс".



Песков объяснил, что призыв граждан завершен, но продолжают действовать другие положения указа.



"Минобороны рапортовало о том, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен. Кроме призыва граждан на военную службу частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженных сил. В этой части указ продолжает действовать", - заявил Песков.



В то же время представитель Кремля отказался конкретизировать, о каких именно положениях документа он говорил.