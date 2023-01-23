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Песков: Указ Путина о мобилизации продолжает действовать
23.01.2023 12:02 Ольга Белозерова

Песков: Указ Путина о мобилизации продолжает действовать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Владимира Путина о частичной мобилизации продолжает действовать - частично.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать ответ администрации президента на запрос депутата Псковского областного собрания Артура Гайдука, о том, что указ о частичной мобилизации продолжает действовать, сообщает "Интерфакс".

Песков объяснил, что призыв граждан завершен, но продолжают действовать другие положения указа. 

"Минобороны рапортовало о том, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан в рамках частичной мобилизации был остановлен, завершен. Кроме призыва граждан на военную службу частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженных сил. В этой части указ продолжает действовать", - заявил Песков.

В то же время представитель Кремля отказался конкретизировать, о каких именно положениях документа он говорил. 

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