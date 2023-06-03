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песков
03.06.2023 17:11 Алина Груднева

Песков придумал причину, почему Франция не может быть посредником в войне

В Кремле считают, что Франция не может быть посредником в войне в Украине.

Своеобразное объяснение предоставил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Франция не может быть посредником в войне с Украиной из-за своего активного участия в ней", - отметил он.

Тем не менее, как подчеркнул Песков, президент РФ Владимир Путин готов к "любым контактам" в вопросе Украины, чтобы добиться своих целей.

"Путин был, есть и будет открыт к любым контактам, чтобы добиваться целей РФ и иными средствами, чем СВО", — добавил Песков.
 

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