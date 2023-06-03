



Песков придумал причину, почему Франция не может быть посредником в войне

В Кремле считают, что Франция не может быть посредником в войне в Украине.



Своеобразное объяснение предоставил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



"Франция не может быть посредником в войне с Украиной из-за своего активного участия в ней", - отметил он.



Тем не менее, как подчеркнул Песков, президент РФ Владимир Путин готов к "любым контактам" в вопросе Украины, чтобы добиться своих целей.



"Путин был, есть и будет открыт к любым контактам, чтобы добиваться целей РФ и иными средствами, чем СВО", — добавил Песков.

