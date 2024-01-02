



Первые прототипы бронемашин Boxer для британской армии прибыли для испытаний

Согласно информации, опубликованной британским министерством обороны Defence Equipment & Support, первые два прототипа колесной бронемашины Boxer 8x8 для британской армии прибыли в Великобританию в преддверии совместных армейских и промышленных испытаний.



Boxer - это новая современная колесная бронированная боевая машина британской армии. Эти машины станут основной частью новых бронетанковых бригадных боевых групп, где они будут использоваться в паре с новыми разведывательными гусеничными бронемашинами Ajax и танками Challenger 3, чтобы сформировать краеугольный камень способности армии вести и выигрывать войны на суше.



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Приобретение британской армией колесных бронемашин Boxer знаменует собой значительное повышение потенциала механизированных подразделений. Контракт предусматривает закупку 623 машин Boxer совместного британско-германского производства, причем первая партия из 117 машин будет произведена в Германии, а остальные 506 - в Великобритании, в частности, в Телфорде и Стокпорте. Этот шаг является частью более широких усилий по модернизации армейского потенциала в соответствии с современными оперативными требованиями и угрозами.

