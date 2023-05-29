Первый БТР Eitan доставлен в бригаду “Нахаль” – видео
Министерство обороны Израиля и ЦАХАЛ объявили, что первая серийная партия бронетранспортеров Eitan была поставлена бригаде “Нахаль” Армии обороны Израиля через семь лет после того, как был представлен прототип первого колесного БТР ЦАХАЛа.
“Бригада “Нахаль” гордится тем, что первой в Армии обороны Израиля получила БТР Eitan – вооружение, которое преобразит бригаду и позволит нам стать более оперативными, независимыми и защищенными”, – заявил командующий бригадой “Нахаль” полковник Орен Симха. "Мы понимаем вес этой ответственности и профессиональные задачи, связанные с внедрением этого инструмента, и благодарим сотни профессионалов, которые принимали участие в планировании, разработке, производстве и внедрении Eitan APC".
750-сильный Eitan может развивать скорость около 90 км/ч на восьми колесах, что дает ему высокие возможности маневрирования на пересеченной местности. Он может оставаться в рабочем состоянии в течение нескольких дней и перевозить двенадцать солдат.
“Eitan представляет собой революционный скачок в области колесных боевых машин и является первым из своего рода в ЦАХАЛе. Он предлагает уникальный набор возможностей, включая превосходную мобильность и защиту для наших боевых сил. Он имеет возможность сражаться вместе с основными боевыми танками “Меркава” и боевыми машинами пехоты”, – заявил в Управлении танков и БТР IMoD бригадный генерал Орен Жибер.
Солдаты пехоты бригады “Нахаль” уже использовали БТР Eitan во время отработки различных симулированных боевых сценариев в ходе первых в своем роде учений на севере Израиля.
БТР был разработан инженерами IDF Tank и APC Directorate, которые предоставили Eitan самые современные технологии, такие как периферийные камеры, оснащенные дневным и ночным видением для обеспечения безопасности, фронтальный расчет и возможности обработки с использованием компьютеризированных технологий, а также сенсорные мониторы и процессоры, используемые для системы систем. Процесс сборки БТРов осуществляется на заводе “Меркава” Технологического и материально-технического управления ЦАХАЛ.