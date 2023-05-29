



Первый БТР Eitan доставлен ​​в бригаду “Нахаль” – видео

Министерство обороны Израиля и ЦАХАЛ объявили, что первая серийная партия бронетранспортеров Eitan была поставлена ​​бригаде “Нахаль” Армии обороны Израиля через семь лет после того, как был представлен прототип первого колесного БТР ЦАХАЛа.



“Бригада “Нахаль” гордится тем, что первой в Армии обороны Израиля получила БТР Eitan – вооружение, которое преобразит бригаду и позволит нам стать более оперативными, независимыми и защищенными”, – заявил командующий бригадой “Нахаль” полковник Орен Симха. "Мы понимаем вес этой ответственности и профессиональные задачи, связанные с внедрением этого инструмента, и благодарим сотни профессионалов, которые принимали участие в планировании, разработке, производстве и внедрении Eitan APC".



750-сильный Eitan может развивать скорость около 90 км/ч на восьми колесах, что дает ему высокие возможности маневрирования на пересеченной местности. Он может оставаться в рабочем состоянии в течение нескольких дней и перевозить двенадцать солдат.



“Eitan представляет собой революционный скачок в области колесных боевых машин и является первым из своего рода в ЦАХАЛе. Он предлагает уникальный набор возможностей, включая превосходную мобильность и защиту для наших боевых сил. Он имеет возможность сражаться вместе с основными боевыми танками “Меркава” и боевыми машинами пехоты”, – заявил в Управлении танков и БТР IMoD бригадный генерал Орен Жибер.



Солдаты пехоты бригады “Нахаль” уже использовали БТР Eitan во время отработки различных симулированных боевых сценариев в ходе первых в своем роде учений на севере Израиля.



БТР был разработан инженерами IDF Tank и APC Directorate, которые предоставили Eitan самые современные технологии, такие как периферийные камеры, оснащенные дневным и ночным видением для обеспечения безопасности, фронтальный расчет и возможности обработки с использованием компьютеризированных технологий, а также сенсорные мониторы и процессоры, используемые для системы систем. Процесс сборки БТРов осуществляется на заводе “Меркава” Технологического и материально-технического управления ЦАХАЛ.