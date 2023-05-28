



Переворот на Галей ЦАХАЛ: Рази Баркаи и Рино Црор уйдут, Яаков Бардуго вернется



Около трех месяцев назад журналист Дани Закен вступил в новую должность исполняющего обязанности командира радиостанции Галей ЦАХАЛа. В начале месяца СМИ опубликовали информацию о том, что Закен стремится расширить “разнообразие голосов” на станции, и сегодня утром (в воскресенье), похоже, он начал действовать в этом направлении.



Согласно публикации "The Marker", Закен намерен сместить ветеранов радиовещания, которые высказывали критическое отношение к правительству и правовой реформе, в том числе Рази Баркаи, Рино Црора и Яэль Дан. "На прицеле у Закена все, кто не является правым или бибистом", - утверждают источники, работающие в Галей ЦАХАЛ. По их словам, Закен планирует осуществить эти шаги уже в начале июля.



Источники в Галей ЦАХАЛ также утверждают, что Заке" готовит почву для возвращения комментатора Якова Бардого, который покинул станцию в резких тонах в феврале 2022 года. Бардуго считается очень близким к Закену, эти двое даже вместе вели ежедневную программу о текущих событиях на радио Галей Исраэль.



Высокопоставленный сотрудник станции говорит: "Голос, вероятно, голос старого Дани - но руки, руки Яакова Бардуго. Мы будем бороться. Это не первый раз, когда мы боремся".



Согласно источникам The Marker, Закен находится в непосредственном контакте с бюро премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Йоава Галанта и Шломо Кари.