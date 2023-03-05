



Перекрытие шоссе Аялон: три машины скорой помощи не успели в аэропорт Бен-Гурион



Журналист газеты Исраэль Ха Йом Ицик Сабан опубликовал информацию о том, к чему, среди прочего привела демонстрации борцов за демократию, перекрывших вчера вечером шоссе Аялон в Тель-Авиве.



Сабан пишет: “Высокопоставленный сотрудник MADA рассказывает: В связи с чрезвычайной ситуацией и опасением аварийной посадки в аэропорту Boeing Dreamliner мы попросили полицию, чтобы нам открыли полосу. Аялон был заблокирован. Мы обратились в полицию и попросили открыть дорогу. Три машины скорой помощи, которые приехали из Ха Шарон, были вынуждены остановиться, они не могли проехать, пока шоссе не очистили от демонстрантов".