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Перекрытие шоссе Аялон: три машины скорой помощи не успели в аэропорт Бен-Гурион
05.03.2023 17:33 Аркадий Бочаровский

Перекрытие шоссе Аялон: три машины скорой помощи не успели в аэропорт Бен-Гурион


Журналист газеты Исраэль Ха Йом Ицик Сабан опубликовал информацию о том, к чему, среди прочего привела демонстрации борцов за демократию, перекрывших вчера вечером шоссе Аялон в Тель-Авиве.

Сабан пишет: “Высокопоставленный сотрудник MADA рассказывает: В связи с чрезвычайной ситуацией и опасением аварийной посадки в аэропорту Boeing Dreamliner мы попросили полицию, чтобы нам открыли полосу. Аялон был заблокирован. Мы обратились в полицию и попросили открыть дорогу. Три машины скорой помощи, которые приехали из Ха Шарон, были вынуждены остановиться, они не могли проехать, пока шоссе не очистили от демонстрантов".

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