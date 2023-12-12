Переговоры ООН по климату под угрозой срыва
Климатические переговоры ООН в Дубае могут оказаться под угрозой срыва, поскольку некоторые страны яростно отреагировали на проект соглашения по ископаемому топливу, который они называют "слабым".
Из проекта были удалены формулировки, включенные в предыдущий проект, в которых предлагалось "постепенно отказаться от ископаемого топлива".
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Все 198 стран, участвующих в саммите, должны прийти к согласию, иначе сделка не состоится.