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Переговоры ООН по климату под угрозой срыва
12.12.2023 01:30 MIGnews.com

Переговоры ООН по климату под угрозой срыва

Климатические переговоры ООН в Дубае могут оказаться под угрозой срыва, поскольку некоторые страны яростно отреагировали на проект соглашения по ископаемому топливу, который они называют "слабым".

Из проекта были удалены формулировки, включенные в предыдущий проект, в которых предлагалось "постепенно отказаться от ископаемого топлива".

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Все 198 стран, участвующих в саммите, должны прийти к согласию, иначе сделка не состоится.
 

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