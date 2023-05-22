



Переговоров по судебной реформе на этой неделе не будет

Переговоры между коалицией и оппозицией по судебному законодательству не будут проводиться в резиденции президента на этой неделе.



Источники в резиденции президента сообщили радио Kan, что это связано с ограничениями в расписании.



Стороны сообщили, что переговоры достигли того этапа, когда необходимо принять решение об их будущем и формате, который будет использоваться в дальнейшем.



В первую очередь, стороны должны решить, какие темы будут вынесены за стол переговоров, продолжать ли обсуждение вопросов, по которым были достигнуты договоренности, и сосредоточиться на них, или же вернуться к самому сложному вопросу - Комитету по отбору судей.