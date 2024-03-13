



Переговорная рамка для Украины о вступлении в ЕС одобрена: что дальше

Еврокомиссия представила Европейскому совету предложения по проектам переговорных рамок для Украины и Молдовы и устный отчет о прогрессе, достигнутом обеими странами. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.



Рамки переговоров устанавливают руководящие принципы и принципы переговоров о вступлении с каждой страной-кандидатом.



Проект рамок, подготовленный Европейской комиссией, разделен на три части:



1) принципы, регулирующие переговоры о вступлении,

2) содержание переговоров,

3) процедура переговоров.



"Цель переговоров состоит в том, чтобы Украина и Молдова приняли нормы ЕС в полном объеме и обеспечили их полную реализацию и соблюдение", - говорится в сообщении.



Проект рамок переговоров основан на опыте прошлых расширений и текущих переговорах о вступлении. Они интегрируют пересмотренную методологию расширения и принимают во внимание развивающееся законодательство ЕС.



Теперь Совету предстоит начать внутреннее обсуждение этих текстов. После того как Совет утвердит рамки переговоров, поочередное председательство в Совете Европейского Союза представит согласованную общую позицию ЕС на первой межправительственной конференции с участием каждой страны, что ознаменует официальное начало переговоров о вступлении. На этом этапе будут обнародованы рамки переговоров.



Напомним, в декабре 2023 года лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.



Фактически переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.