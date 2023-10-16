



Перед звонком Нетаниягу: Путин поговорил с Сиси, Асадом и Раиси

Днем, 16 октября, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси.



Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



Стороны обсудили войну в Израиле и гуманитарный кризис в Газе. По данным Кремля, в ходе телефонного разговора поднимался вопрос об обеспечении Газы гуманитарной помощью.



Ранее Путин по этому вопросу также поговорил с сирийским коллегой Башаром Асадом. Также он поговорил с президентом Ираном Ибрагимом Раиси. Позже ожидается его разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, с которым глава Кремля еще не созванивался с момента начала войны, 7 октября.

