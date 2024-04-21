Пентагон озвучил сроки, когда Украина может получить оружие
США могут в кратчайшие сроки предоставить Украине оружие после того, как Палата представителей одобрила новый пакет помощи.
По данным The New York Times, такое заявление сделал представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.
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По его словам, американцы могут перевезти оружие "очень быстро", чему способствует надежная и уже проверенная логистическая сеть.
"Мы можем осуществить переброску в течение нескольких дней", - сообщил он.
Как сообщалось ранее, Украина может получить в рамках нового пакета помощи боеприпасы для ПВО и артиллерии.