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Пентагон озвучил сроки, когда Украина может получить оружие
21.04.2024 10:53 Алина Груднева

Пентагон озвучил сроки, когда Украина может получить оружие

США могут в кратчайшие сроки предоставить Украине оружие после того, как Палата представителей одобрила новый пакет помощи.

По данным The New York Times, такое заявление сделал представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.

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По его словам, американцы могут перевезти оружие "очень быстро", чему способствует надежная и уже проверенная логистическая сеть.

"Мы можем осуществить переброску в течение нескольких дней", - сообщил он.

Как сообщалось ранее, Украина может получить в рамках нового пакета помощи боеприпасы для ПВО и артиллерии.

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