



Пентагон озвучил сроки, когда Украина может получить оружие

США могут в кратчайшие сроки предоставить Украине оружие после того, как Палата представителей одобрила новый пакет помощи.



По данным The New York Times, такое заявление сделал представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По его словам, американцы могут перевезти оружие "очень быстро", чему способствует надежная и уже проверенная логистическая сеть.



"Мы можем осуществить переброску в течение нескольких дней", - сообщил он.



Как сообщалось ранее, Украина может получить в рамках нового пакета помощи боеприпасы для ПВО и артиллерии.