



Пекарня Angel в Бней-Браке закрылась

Аарон Хаимов был владельцем франшизы пекарни "Ангел" на улице Бари в Бней-Браке. После того, как ультраортодоксы объявили бойкот из-за участия председателя правления сети, бывшего министра Омера Бар-Лева, в демонстрации перед домом религиозного лидера раввина Гершона Эдельштейна, продажи снизились, а в последние дни заведение закрылось.



В знак протеста против акции Бар-Лева Хаимов порвал связи с сетью от пекарни и сменил вывеску на ту, которая была там много лет - "Пекарня Бари". "В настоящее время мы не привозим никакой "ангельский" продукт, у меня он продаваться не будет. Нанесен ущерб чести Торы", - объяснил Хаимов.



На вопрос, почему он ждал этого момента, чтобы порвать с "Ангелом", он ответил следующее: "Я думал, что будут извинения или что-то в этом роде. Я видел, что приближается Шавуот, праздник, который является символом получения Торы, а от них ничего нет. Вообще, в последние несколько дней я вижу все статьи о том, что Ангел победил ультраортодоксов, и подобные заголовки. Один называет нас "кровопийцами", нас обзывают как угодно. Поэтому я так и сказал: я покажу, что я против, что оставляю их и двигаюсь дальше".

