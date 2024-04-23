



Patriot для Украины: Греки дадут, но есть условия, поляки пошли в отказ

Греция готова дать Украине систему Patriot при определенных условиях, пишут местные СМИ. А вот у Польши нет такой возможности, но там обещают помогать усиливать украинские ПВО другими видами вооружения.



Так, греческое издание Pronews со ссылкой на источники в правительстве, сообщило, что Греция может передать Украине одну систему из двух ЗРК Patriot PAC-3, но в обмен на американские "гарантии" против "турецкой угрозы" и пакет финансовых компенсаций.



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Источники утверждают, что США предоставили "гарантии" безопасности Греции от "турецкой угрозы" на время использования Patriot, не уточняя, какие именно "гарантии" предлагаются.



Есть предусматривающие заверения: в случае разрушения батарей они будут заменены США на новые, "и в любом случае вы получите деньги из пакета в 61 миллиард долларов, предоставленного Украине".



СМИ отмечает, что, как и в случае с Patriot, поставленными Саудовской Аравии, США понесли значительные затраты на их своевременную активацию, потому что те "не работали или работали неэффективно из-за отсутствия запчастей".



А вот Польша не сможет предоставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot, но обещает помогать усиливать украинские ПВО другими видами вооружения. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Варшаве 22 апреля.



"Если речь идет о батареях Patriot, то у нас нет такой возможности", – заявил он, отметив, что одной из батарей Patriot, развернутой вблизи Ряшева, располагает американская армия. Туск подчеркнул, что она не принадлежит Польше, а защищает хаб, откуда западная помощь поступает в Украину.



"Коротко говоря, у нас нет в резерве батарей Patriot, и все это понимают. Вместе с Киевом все знают, что мы свою задачу выполнили на шестерку, если речь идет о поддержке Украины, также техникой и ПВО", – заявил Туск, добавив, что для Киева и всей Европы безопасная и хорошо вооруженная Польша тоже очень важна, ведь является "бастионом для защиты не только своих границ".



Как сообщал Mignews.ua, Германия заявила о том, что передаст Украине дополнительную систему ПВО Patriot. Информацию подтвердил президент Владимир Зеленский после беседы с канцлером Олафом Шольцем.



Кроме того, в Великобритании заявили о том, что передадут Украине крупнейший в истории пакет военной помощи. В него войдут, в частности, более 1600 ракет, в том числе Storm Shadow.

