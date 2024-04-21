



Патриарх Кирилл своеобразно воспринял введение против него санкций

Российский патриарх Кирилл считает, что раз против него ввели санкции и запретили ему въезжать в определенные страны, значит РПЦ "идет по цивилизационному пути развития", который "отличается" от направленности Запада.



По данным росСМИ, о своем восприятии относительно ограничений он порассуждал после литургии 21 апреля.



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"Запрещают выезжать на территории Европы патриарху - персона нон грата. Почему? Патриарх что, законы нарушал, кого-то обижал? Сотрудничал, взаимодействовал с правительствами, с общественными организациями, все было хорошо. Почему? Да потому что сегодня патриарх возглавляет народ - духовно возглавляет, церковь возглавляет, которая идет по иному цивилизационному пути развития, и мы своим развитием, своей системой ценностей бросаем вызов другим", - сказал он.