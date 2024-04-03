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Пашинян требует от РФ содержательных ответов
03.04.2024 08:09 Алина Груднева

Пашинян требует от РФ содержательных ответов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ждет от России "содержательного ответа".

По его словам, Ереван поднимает легитимные вопросы и ожидает содержательных ответов.

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"В наших отношениях с РФ мы не сделали ничего неправильного, наши партнеры не могут указать на какое-то место и сказать, что у нас были здесь такие-то обязательства и мы их не выполнили, а мы можем показать и показываем", - отметил Пашинян. 

Он добавил, что Россия не предоставила содержательного ответа.

"Поскольку этот ответ не прозвучал, что бы там ни говорили, это не решит вопрос", - отметил он.

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