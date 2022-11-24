



Пашинян не подписал декларацию ОДКБ: недоумение Лукашенко попало на видео

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать итоговую декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В ответ президент РФ Владимир Путин кинул ручку на стол, а Александр Лукашенко в недоумении развел руками, что попало на камеру.

По словам Пашиняна, союзники по ОДКБ должны добиваться от Азербайдажана вывода войск из Карабаха.

"В противном случае, это может означать отказ ОДКБ от союзнических обязательств", - объяснил он.