



Пашинян не намерен уходить в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не намерен ни при каких обстоятельствах подавать в отставку.



Об этом сообщили источники армянской газете "Грапарак".



Слухи о потенциальной отставке Пашиняна появились после вспыхнувших в Ереване антиправительственных протестов из-за его слов о том, что Армения не намерена вести боевые действия против Азербайджана за Нагорный Карабах.



Ранее армянские оппозиционеры созвали специальную комиссию, которая приступила к разработке плана действий для выдвижения импичмента Пашиняну.