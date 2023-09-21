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Пашинян не намерен уходить в отставку
21.09.2023 11:31 Алина Груднева

Пашинян не намерен уходить в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не намерен ни при каких обстоятельствах подавать в отставку.

Об этом сообщили источники армянской газете "Грапарак".

Слухи о потенциальной отставке Пашиняна появились после вспыхнувших в Ереване антиправительственных протестов из-за его слов о том, что Армения не намерена вести боевые действия против Азербайджана за Нагорный Карабах.

Ранее армянские оппозиционеры созвали специальную комиссию, которая приступила к разработке плана действий для выдвижения импичмента Пашиняну.

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