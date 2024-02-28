Пашинян назвал условие для юридической заморозки участия Армении в ОДКБ
Армянское правительство готово к юридической заморозке участия в ОДКБ, если организация не изменит свою позицию в отношении целостности страны.
По данным издания "Новости-Армения", такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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"ОДКБ вместо того, чтобы выполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот - создает проблемы", - отметил он.
По словам Пашиняна, позиция ОДКБ ставит под угрозу нацбезопасность Армении.
"Что касается того, что означает мое заявление о том, что мы практически заморозили деятельность в ОДКБ, то оно означает следующее: мы в ОДКБ не имеем постоянного представителя уже год, мы не участвуем в мероприятиях на высоком и самом высоком уровне уже достаточно длительное время. Конечно, в ОДКБ действует принцип консенсуса при принятии решений, поэтому мы ничего не блокируем, но и не участвуем по простой причине: у нас нет ответа на вопрос, почему должны участвовать", - пояснил он.