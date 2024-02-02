



Пашинян: Армения не сможет быть военным партнером РФ, как раньше

Армения теперь не сможет быть военным партнером России, как это было раньше.



Такое заявление сделал премьер-министр страны Никол Пашинян.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Нужно понять, с кем мы должны развивать военное и военно-техническое сотрудничество. В прошлом такого вопроса не было, как не было сложностей с концепцией", - подчеркнул он.



По словам Пашиняна, в прошлом отношения Армении в оборонной сфере были на 97% связаны с РФ.



"Сейчас этого не может быть в силу объективных и субъективных причин. До конца года мы примем новую концепцию развития армии, в которой пересмотрим взаимодействие с другими государствами и изложим представление, с кем и как должна сотрудничать Армения в оборонной сфере", - подытожил он.