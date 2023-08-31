



Партнер премьера Италии оскандалился словами об изнасилованиях

Партнер премьер-министра Италии Джорджии Мелони вызвал критику словами о том, что пьяные женщины больше подвержены риску изнасилования, чем трезвые.



Такое заявление ведущий Андреа Джамбруно сделал в своем шоу "Diario del giorno" на телеканале Rete4.



"Если вы идете на танцы, вы имеете полное право напиться. Но если вы не напиваетесь до бессознательного состояния, возможно, вы также избегаете определенных проблем, потому что тогда, по сути, рискуете, что вас найдет "хищник", - сказал он.



Словам Джамбруно возмутили многих политиков, в том числе оппозиционера Сесилию Д'Элию. Она сказала, что мужчин стоит учить проявлять уважение, а не женщин учить быть осторожными.



В свою очередь, "Движение пяти звезд" назвало слова журналиста позорными и являющимися отражением "маскулинной и ретроградной культуры, которая является питательной средой для насильственного поведения и злоупотреблений в отношении женщин".