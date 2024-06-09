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Партия Ле Пен лидирует во Франции
09.06.2024 22:02 Алина Груднева

Партия Ле Пен лидирует во Франции

Во Франции на выборах в Европарламент лидирует ультраправая партия "Национальное объединение" путинистки Марин Ле Пен.

По данным Le Figaro, об этом свидетельствуют первые результаты экзитпола Ifop-Fiducial.

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Партия президента Франции Эммануэля Макрона занимает второе место, с 15,2% голосов. Партия Ле Пен набрала 32,4%.

Социалисты PS-Place publique могут занять третье место - 14,3% голосов. Далее в списке идет леворадикальная "Непокоренная Франция" - 8,3% и правоцентристы Les Républicains - 7%.

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