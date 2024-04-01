



Партия Эрдогана впервые за 20 лет проиграла оппозиции на местных выборах

Партия справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана впервые за 20 лет проиграла на муниципальных выборах оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на предварительные итоги голосования, которое прошло 31 марта по всей стране.



После подсчета 93% протоколов НРП получает 37,4% голосов, тогда как правящая партия Эрдогана — 35,7%. Оппозиционные мэры трех крупнейших городов — Анкары, Стамбула и Измира также сохранят должности по итогам выборов.



Но и это еще не все. Партия Эрдогана потеряла посты мэров в 19 ключевых муниципалитетах, включая крупные города Бурса и Балыкесир на промышленно развитом северо-западе страны.



“К сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись”, — сказал Эрдоган своим сторонникам в Анкаре. Однако он заверил, что выборы, на которых народ доносит политикам свою позицию через избирательную урну, стали “не концом, а началом поворотного этапа”.



Видимо, туркам не сильно нравится политика Эрдогана относительно его любви к террористам.

