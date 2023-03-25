



Парламентская комиссия Турции одобрила заявку Финляндии на членство в НАТО

Генеральная ассамблея турецкого парламента должна ратифицировать членство Финляндии в НАТО после того, как поздно вечером в четверг парламентский комитет одобрил протокол о вступлении этой скандинавской страны, пишет Аl Мonitor.



Комитет парламента по иностранным делам единогласно одобрил протокол о присоединении Финляндии к альянсу.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале процесса ратификации Финляндией во время визита президента Финляндии Саули Ниинисто в Анкару на прошлой неделе. Он призвал парламент к быстрой ратификации до выборов 14 мая.



Теперь комитет представит свое решение генеральной ассамблее, которая, как ожидается, обсудит и ратифицирует протокол до середины апреля, когда парламент прекратит работу. Правящий альянс во главе с Эрдоганом имеет большинство в парламенте, и пока ни одна оппозиционная партия не выступила против предложения Финляндии.



Швеция и Финляндия отказались от десятилетней военной политики неприсоединения и официально подали заявку на вступление в НАТО в прошлом году после февральского вторжения России в Украину. Для их присоединения требуется единогласное одобрение всех 30 государств-членов НАТО. На данный момент 28 из них ратифицировали расширение, а Турция и Венгрия остаются единственными, кто возражает.



Анкара обратилась к Хельсинки и Стокгольму с просьбой об экстрадиции лиц, которых она считает террористами, ограничить их деятельность и отменить любые эмбарго на продажу оружия Турции, но ее запросы были в основном направлены против Швеции.



После того как Финляндия сняла де-факто эмбарго на продажу оружия Турции и изменила свои законы о борьбе с терроризмом, Анкара объявила, что готова ратифицировать заявку Финляндии, оставив Швецию позади.



Выступая в четверг на брифинге в парламенте, заместитель министра иностранных дел Турции Бурак Акчапар заявил, что Финляндия продемонстрировала свою волю и решимость в борьбе с терроризмом.



“С самого начала этого процесса Финляндия была более подготовлена и решительна, чтобы ответить на вопросы и ожидания нашей страны”, — цитирует Акчапара местная общественная телекомпания TRT.



“Она сняла ограничения в сфере обороны. Наши оборонщики сегодня тесно сотрудничают с финскими компаниями“, — добавил он.



И страны Северной Европы, и Вашингтон настаивали на совместном процессе ратификации в рамках продолжающихся трехсторонних переговоров между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки, но Турция и Швеция не смогли прийти к соглашению. Выступая на прошлой неделе, Эрдоган заявил, что переговоры между Анкарой и Стокгольмом продолжатся.



Анкара требует экстрадиции около 120 человек из Стокгольма в связи с их предполагаемой причастностью к терроризму. Это самый острый вопрос между двумя столицами, поскольку определение терроризма в Турции во многом отличается от определения терроризма в Швеции, которая известна во всем мире как маяк демократии.



