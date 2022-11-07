



Папе Римскому "подарили" часть российской мины из Украины

Глава УГКЦ Святослав Шевчук подарил Папе Римскому Франциску фрагмент российской мины, которая в марте уничтожила фасад храма в Ирпене Киевской области. Такой подарок Папе преподнес глава УГКЦ Святослав Шевчук.



Папа Франциск во время разговора выразил свою близость с многострадальным украинским народом и заверил, что находится рядом с ним в молитве и конкретных действиях.



"Война в Украине явно колониальная и предложения мира, поступающие к нам из России, - это ничто иное, как пацификация колонии. За ними стоит отрицание права на существование украинского народа, его истории, культуры и, в частности, Церкви. Они несут в себе отрицание самого права на существование Украинского государства, признанного международным сообществом с его суверенитетом и территориальной целостностью. В российских предложениях мира пока отсутствует какая-либо предметность для диалога", - заявил Глава УГКЦ.



Шевчук рассказал Папе Римскому о служении УГКЦ в условиях войны, а также поделился личными свидетельствами увиденного во время пастырских визитов в приходы в Центре, на Востоке и Юге Украины - наиболее пораженных от российской агрессии территорий. В завершение аудиенции Блаженнейший Святослав вручил Папе Римскому символический подарок - фрагмент российской мины, которая в марте уничтожила фасад храма УГКЦ в Ирпене.



"Это символический подарок не только потому, что это фрагмент российской мины, уничтожившей наш храм в городе-мученике Ирпене, но также потому, что подобные фрагменты российских мин, бомб и ракет мы ежедневно вытаскиваем из тел военных, гражданских и даже невинных детей. Они - видимые знаки тотального уничтожения и смерти, которые Россия несет на украинскую землю", - пояснил Шевчук.



Недавно Папа Римский Франциск заявил, что поражен той жестокостью, с которой оккупанты воюют в Украине, поскольку эта черта якобы не присуща российскому народу.



"Меня поражает - и потому я употребляю слово "многострадальная" - эта жестокость, не свойственная русскому народу, возможно... потому что российский народ - это великий народ; это (жестокость) наемников, солдат, идущих на войну как на приключение ... Я предпочитаю думать так, потому что имею большое уважение к российскому народу, к российскому гуманизму", - заявил понтифик.



На слова Франциска отреагировала посол Украины в США Оксана Маркарова. Она предположила, что Папа Римский, по-видимому, "когда-то рассеянно читал Достоевского".



Также на заявление понтифика резко отреагировал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Он подчеркнул, что российские солдаты являются представителями народа РФ.



