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Папа Римский призвал не бросать Турцию и Сирию в тяжелый час
08.02.2023 19:11 Алина Груднева

Папа Римский призвал не бросать Турцию и Сирию в тяжелый час

Папа Римский Франциск помолился за тысячи жертв землетрясения в Сирии и Турции.

Понтифик призвал международное сообщество продолжать прилагать усилия по спасению жизней и восстановлению разрушенных районов двух стран.

"Я молюсь за них. Я близок к этим людям, семьям жертв и всем, кто страдает от этой разрушительной катастрофы", — сказал он.

Папа Римский поблагодарил тех, кто предлагает помощь. Он призвал всех проявить солидарность с этими странами.

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