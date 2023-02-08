



Папа Римский призвал не бросать Турцию и Сирию в тяжелый час

Папа Римский Франциск помолился за тысячи жертв землетрясения в Сирии и Турции.



Понтифик призвал международное сообщество продолжать прилагать усилия по спасению жизней и восстановлению разрушенных районов двух стран.



"Я молюсь за них. Я близок к этим людям, семьям жертв и всем, кто страдает от этой разрушительной катастрофы", — сказал он.



Папа Римский поблагодарил тех, кто предлагает помощь. Он призвал всех проявить солидарность с этими странами.