



Палестинцы подали запрос на статус полноправного члена ООН

Палестинцы официально подали заявление о том, чтобы стать полноправным государством-членом ООН.



Соответствующее письмо оказалось в распоряжении AFP.



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Постпред ПА в ООН Рияд Мансур обратился к генсеку Антониу Гутерришу "по указанию палестинского руководства". Он попросил, чтобы Совбез пересмотрел заявление палестинцев о статусе, датированное 2011 годом.



Любая просьба стать государством-членом ООН должна сначала быть рекомендована Советом, а затем одобрена большинством в две трети голосов Генеральной Ассамблеи.