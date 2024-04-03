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Палестинцы подали запрос на статус полноправного члена ООН
03.04.2024 08:32 Алина Груднева

Палестинцы подали запрос на статус полноправного члена ООН

Палестинцы официально подали заявление о том, чтобы стать полноправным государством-членом ООН.

Соответствующее письмо оказалось в распоряжении AFP.

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Постпред ПА в ООН Рияд Мансур обратился к генсеку Антониу Гутерришу "по указанию палестинского руководства". Он попросил, чтобы Совбез пересмотрел заявление палестинцев о статусе, датированное 2011 годом.

Любая просьба стать государством-членом ООН должна сначала быть рекомендована Советом, а затем одобрена большинством в две трети голосов Генеральной Ассамблеи.

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