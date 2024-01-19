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Пакистан решил помириться с Ираном
19.01.2024 19:17 Алина Груднева

Пакистан решил помириться с Ираном

В пятницу, 19 января, пакистанское правительство решило восстановить дипломатические отношения с Ираном, которые оказались под угрозой после того, как страны обменялись ракетными ударами.

Об этом было сказано в ходе телефонных переговоров между главами МИД двух государств.

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В частности, министры договорились вернуть отозванных ранее послов в ближайшее время. 

Напомним, что 16 января между Пакистаном и Ираном произошла серия военных инцидентов на границе. КСИР нанес ракетные удары по территориям, контролируемым военизированной группировкой белуджей Jaish ul-Adl. В ответ был ликвидирован боец Корпуса стражей исламской революции. 

На следующий день Пакистан отозвал своего посла из Ирана и провел операцию против предполагаемых укрытий террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан.

В ходе сегодняшнего разговора глава МИД Ирана заверил коллегу в "уважении суверенитета Пакистана".

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