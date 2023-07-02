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ПА ОБСЕ одобрила резолюцию о спецтрибунале для РФ
02.07.2023 16:16 Ирина Демьянова

ПА ОБСЕ одобрила резолюцию о спецтрибунале для РФ

Парламентская ассамблея ОБСЕ одобрила резолюцию по созданию специального трибунала для привлечения России к ответственности за военные преступления в Украине. Об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
 
Она также обратила внимание, что впервые в международном документе упоминается "рашизм" как государственная идеология РФ.
 
"Наконец-то, резолюция поддерживает создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины с целью привлечения к ответственности российских должностных лиц, а также призывает осудить российскую государственную идеологию рашизма", - говорится в публикации.
 
Также ПА ОБСЕ в этой резолюции призывает созывать уставные заседания только в странах, поддерживающих визовые запреты для российских парламентариев.
 
При этом в странах, готовых выдавать визы гражданам РФ, ПА ОБСЕ не будет проводить свои заседания.
 
Также в резолюции содержится призыв не назначать поддерживающих войну российских парламентариев на ответственные должности в Ассамблее до прекращения агрессии.
 
Также Постоянный комитет ассамблеи поддержал решение о создании Специального комитета в поддержку парламента Украины для лучшей координации консультаций между парламентариями по широкому кругу вопросов, связанных с полномасштабным вторжением РФ, а также для оказания помощи народу Украины.
 
 

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