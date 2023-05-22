



ПА НАТО признала преступления России против Украины геноцидом

Парламентская ассамблея НАТО признала преступления России против Украины геноцидом, а террористический режим страны-агрессора - рашизмом. Об этом сообщает глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев.



Он сообщил, что на сессии ассамблеи в Люксембурге декларацию было принято единогласно.



"Кроме того, ПА НАТО призвала правительства своих стран открыто объявить на саммите в Вильнюсе о том, что Украина станет членом Альянса и согласует следующие конкретные шаги по вступлению Украины в НАТО", - написал Чернев.



Он назвал декларацию дипломатической победой Украины, в которой учтены все наши ключевые пожелания относительно финального текста.



В частности, в декларации говорится о поддержке международного трибунала, помощи Украине до победы и после нее, осуждении идеологии рашизма, восстановлении территориальной целостности, а также о санкциях, репарациях, плане Маршалла и многом другом.



"Фундамент к саммиту НАТО в Вильнюсе заложен. Парламентарии стран Альянса свою позицию высказали. Теперь дело за правительствами", - добавил он.



Напомним, что ранее Парламентская ассамблея Совета Европы признала депортацию украинских детей в Россию геноцидом.