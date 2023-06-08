



Ожидается, что Израиль признает суверенитет Марокко над Западной Сахарой

Став первым спикером Кнессета, посетившим парламент мусульманской страны, Амир Охана приветствовал своего марокканского коллегу в Рабате и подтверждает, что Израиль, как ожидается, вскоре признает суверенитет Марокко над спорным регионом Западной Сахары.



“Я полностью осознаю важность признания марокканской Сахары”, – говорит Охана, обращаясь к местным депутатам. “Это не только я думаю, так говорит история”.



“Израиль должен двигаться вперед к этой цели признания марокканской Сахары, как это сделали наш ближайший союзник Соединенные Штаты Америки, подписавшие исторические соглашения Авраама. Я поддержал и подтолкнул к этой цели”, – сказал он под бурные аплодисменты. “В настоящее время между нашими правительствами ведутся серьезные дискуссии по этому вопросу, и я полагаю, что премьер-министр Нетаниягу объявит о своем решении в ближайшем будущем”.



Агентство Reuters сообщило на этой неделе со ссылкой на дипломатический источник, что Иерусалим может вскоре сделать такой шаг, который приведет к тому, что Израиль и Марокко улучшат свои отношения.



Дипломатические миссии двух стран в настоящее время являются офисами связи, но признание Западной Сахары может позволить полное присутствие посольств и откроет перспективы к соглашению о свободной торговле в будущем.



Западная Сахара – малонаселенный пустынный регион на атлантическом побережье, примыкающий к Марокко. Движение ПОЛИСАРИО добивается независимости от Марокко в этом районе и контролирует часть территории.