



Отравили? Новая версия о состоянии Кадырова

Главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить, из-за чего состояние его здоровья резко ухудшилось.



Такое мнение в эфире телемарафона выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.



"То, что у Кадырова проблемы с состоянием здоровья, - это давно известно. Более того, есть такое предположение, что это было отравление, причем, неоднократное, которое дало определенные осложнения на почки", - считает Данилов.



По словам главы украинского СНБО, видео с гуляющим по улице Кадыровым, распространненое в Telegram на фоне слухов о его состоянии, могло быть записано давно. Данилов также отметил, что на главу Чечни, имеющего огромное влияние в Кремле, уже давно "охотились россияне".



"Я бы не спешил, потому что человек может находиться в коме и неделю, и месяц, и полгода и больше", - добавил он.