



Откатили армию РФ в XVIII век: на фронте запретили бороды, планшеты и смартфоны





Российские “военкоры” сообщают о внезапном ужесточении требований к личному составу в фронтовой полосе: "Не знаю с чем это связано, но сейчас в войсках начались серьёзные новые/старые веяния. Кроме попыток запретить "неуставной" автотранспорт, фронтовиков начали напрягать бритьём бород, стрижкой и уставной флрмой, что в условиях передовой, мягко говоря, затруднительно соблюдать. Также есть проблемы с запретом технических средств, как планшеты и смартфоны, что исключает возможность использования квадрокоптеров, электронных карт и т.п. Я очень надеюсь, что это недоразумение, кто-то что-то недопонял и т.п. Иначе это выглядит, как вредительство. Кроме того, что эти требования затрудняют процесс уничтожения врага, так ещё и деморализует бойцов.



Также это серьёзно ударит по информационке, потомучто в журналистских материалах с передовой фронтовик должен быть выбрит, в уставной форме, застёгнутой каске и оптимистическим блеском в глазах. Всё закончится тем, что количество материалов сократится раз в 100.



Думаю, что было бы полезно, если бы начальство думало, как повышать мотивацию своих бойцов, а не понижать этим фарсом. Но уверен, что это всё недоразумение и этого бреда не произойдёт".



Военный корреспондент «romanov_92» пишет, что ряду подразделений также запретили использовать дроны для войны — их попросили не сбрасывать с них гранатометные выстрелы.



Z-каналы также сообщают о запрете использования личных или подаренных полноприводных машинах и требовании отдать их в Минобороны РФ. Канал «Два майора» пишет, что применение личной техники происходит из-за того, что штатная «колом стоит, потому что ни ремонтников, ни запчастей нет».



В социальных сетях пишут: "Новое руководство СВО откатило армию РФ в XVIII век. Герасимов требует от военных брить бороды, носить форму по уставу и отбирает у солдат современные гаджеты.



Такими темпами скоро вернут лапти, фузеи и службу в 25 лет.Новое руководство СВО откатило (https://t.me/moscowtimes_ru/10342) армию РФ в XVIII век. Герасимов требует от военных брить бороды, носить форму по уставу и отбирает у солдат современные гаджеты.



Такими темпами скоро вернут лапти, фузеи и службу в 25 лет".