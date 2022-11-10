



Отец изнасилованной бедуином девочки: мы должны начать войну



Окружной суд в Беэр-Шеве приговорил бедуина из Негева к пяти годам тюремного заключения за изнасилование 10-летней девочки.



А, отец девочки дал интервью радио 103FM, отреагировал на решение суда и поделился своей глубокой болью.



В начале он рассказал о дне инцидента: "Как только она закричала, они убежали, а потом она ворвалась в комнату. Это заняло минуту или две, мы были шокированы, мы были уверены, что это сон. Один из них зашел в дом, но кто-то другой ждал его снаружи с машиной для побега". Что касается состояния дочери, он сказал: "Мы реабилитируем ее, делаем все возможное, несмотря на эту ненормальную реальность, в которой приходится расти детям в государстве Израиль".



Позже он поделился своим гневом после решения суда: "Он признает, что был там, он говорит на допросе, что просто хотел ее поцеловать. Скоро он будет на свободе, а это значит, что когда моей дочери будет 14-15 лет, он уже будет разгуливать по улице. Он живет недалеко от нас".



Отец был в ярости: "Сегодня мы были в суде, чтобы увидеть их уродливые лица. Это был один большой позор. Я посмотрел на него, он улыбался мне от уха до уха, сидел с каким-то израильским помощником-евреем, который показывал ему видеоролики Tik Tok и разражался хохотом. Он не в тюрьме, он в реабилитационном центре, потому что на момент совершения преступления он был несовершеннолетним".



В заключение он спросил: "Где простая логика? Не нужно быть великим мудрецом, чтобы судить о событии такого рода - здесь нет сложных юридических вопросов, а есть ясные факты. Сегодня его пытаются представить так, будто у него был психический приступ, но он не глуп. Он выглядит сильным, все знает, он знал, как добраться до нашего дома. Это закон в государстве Израиль? Справа, слева, все одинаково. Нам нужно начать здесь войну, потому что наш самый большой враг сегодня - это преступные группировки, которые находятся внутри государства Израиль - не Иран. Государству нужно наказать кланы, разбить большие криминальные кланы".