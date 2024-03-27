



Отчет ООН: За зиму россияне казнили более 30 украинских военнопленных

В течение этой зимы российские оккупанты казнили 32 украинских военнопленных. Это гораздо больше, чем в предыдущие периоды. Об этом сообщается в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.



38-й отчет миссии ООН по ситуации с правами человека в Украине охватывает период с 1 декабря 2023 по 29 февраля 2024 года. Эксперты провели интервью с 60 украинскими военными, недавно освобожденными из плена.



Украинские военные рассказали об ужасном отношении в плену у оккупантов, невозможности общаться с семьями и отсутствии удовлетворительного питания и медицинской помощи.



В частности, российские военные и чиновники пытают пленных, в том числе применяют избиения, электрический ток, заставляют долго находиться в неудобном положении, угрожают расстрелом или имитируют его. Более половины пленных пережили сексуальное насилие.



Авторы отчета отмечают, что эти данные подтверждают, что российская армия продолжает применять ранее установленные практики пыток, жестокого обращения, смертей в плену, содержания под стражей без связи с внешним миром, насильственных исчезновений и ужасающих условий содержания.



"Кроме этого, ММПЧУ задокументировала достоверные сообщения о казни не менее 32 украинских военнопленных в 12 отдельных случаях в период с декабря 2023 по февраль 2024 года, что значительно больше, чем за любой из предыдущих периодов. ММПЧУ провела независимую верификацию трех из упомянутых случаев", - говорится в отчете.



ООН также приводит данные об интервью с 44 российскими военнопленными, которые, хоть и не заявляют о пытках в официальных местах содержания, давали "свидетельства о пытках и жестоком обращении в местах их временного пребывания после эвакуации с поля боя".



Кроме того, отчет миссии содержит информацию о насилии российской администрации в отношении жителей оккупированных территорий Украины. В том числе речь идет об убийствах гражданских лиц, произвольных задержаниях и ограничениях свободы выражения взглядов.



По данным ООН, общее количество установленных потерь среди гражданских в Украине "остается сопоставимым с количеством потерь за предыдущий период".



Напомним, в предварительном отчете ООН говорилось о том, что украинские военнопленные подвергаются многомесячным пыткам в российских тюрьмах.