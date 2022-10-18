



Отчет ООН о военных преступлениях РФ в Украине: казни, пытки и изнасилования

Комиссия Организации Объединенных Наций зафиксировала ряд признаков военных преступлений и нарушений прав человека со стороны российских захватчиков на территории областей, которые находились во временной оккупации. Об этом сообщается в релизе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.



"По результатам расследования событий в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях в конце февраля и марте 2022 года Независимая международная следственная комиссия по Украине нашла обоснованные основания для вывода, что в Украине был совершен ряд военных преступлений, нарушений прав человека и международного гуманитарного права", - сказано в нем.



В Комиссии добавили, что подобные преступления являются основанием для привлечения к ответственности. Глава Комиссии Эрик Месе отметил, что влияние нарушений на гражданское население в Украине огромное, поскольку потери среди людей исчисляются тысячами, а повреждения инфраструктуры разрушительные.



Так, Комиссия задокументировала случаи использования взрывного оружия в населенных пунктах, подвергшихся нападению россиян. Также установлено, что оккупанты атаковали мирных жителей, которые пытались убежать.



При этом в ООН отметили существование примеров, когда обе стороны войны, хотя и в разной степени, не смогли оградить гражданских лиц или гражданские объекты от последствий атак, разместив военные объекты и силы в пределах или вблизи густонаселенных районов.



Также ООН сообщает, что украинские силы могли нарушить международное гуманитарное право в некоторых случаях, включая два инцидента, квалифицируемых как военные преступления.



Подчеркивается, что российские военные несут ответственность за подавляющее большинство выявленных нарушений, включая военные преступления.

Комиссия задокументировала случаи казней, незаконного заключения, пыток, жестокого обращения, изнасилований и другого сексуального насилия, совершаемого в районах, оккупированных россиянами. Людей задерживали, некоторых незаконно депортировали в Россию, многие считаются пропавшими без вести.



Отметим, что Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую незаконную аннексию РФ территории четырех областей Украины.